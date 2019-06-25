2019-06-25T13:12:52+03:00
Общество

В Урае пройдет легкоатлетический пробег «Россия – территория без наркотиков»

Для каждой возрастной группы - своя дистанция
Анна Полякова
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В Урае пройдет легкоатлетический пробег «Россия – территория без наркотиков» Фото: uray.ruВ Урае пройдет легкоатлетический пробег «Россия – территория без наркотиков» Фото: uray.ru
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Юные урайцы примут участие во Всероссийском легкоатлетическом пробеге «Россия – территория без наркотиков». Акция пройдет 26 июня, в Международный день борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков.

Пробег стартует на стадионе «Нефтяник» в 10.00. В нем примут участие дети, посещающие летние пришкольные лагеря, всего около 160 человек. Самые юные участники (7-10 лет) пробегут дистанцию в 400 метров, дети 11-14 лет – 800 метров, а от 15 и старше — 1 км.

Акция пройдёт под девизом «Спорту — да! Наркотикам — нет!». Инициатором ее проведения выступило МВД РФ. Пробег направлен на привлечение молодежи к здоровому образу жизни, формирование негативного отношения к наркотикам и осознание их губительного влияния на жизнь и здоровье, пояснили в администрации города.

ИСТОЧНИК KP.RU

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