Лучший цветовод Урая получит 10 тысяч рублей премии

СЕГОДНЯ 11:25 2019-06-25T11:28:07+03:00

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Жители Урая, наряду с предприятиями города, могут принять участие в конкурсе «Город цветов».

Он стартует 25 июня и будет проводиться до 31 августа. Состязания цветоводов пройдут по инициативе «Управления жилищно-коммунального хозяйства города Урай». Участникам предлагается 10 номинаций, каждая из которых определяет территорию, которая будет украшена цветами.

Например, лучшее цветочное оформление предприятия сферы потребительского рынка или лучшее цветочное оформление территории дошкольного образовательного учреждения, Арт-объекты из природных материалов.

Как сообщили в администрации города победители среди ИП награждаются денежной премией в размере 7000 рублей.

Участники конкурса — физические лица, занявшие призовые места в номинации «Лучшая клумба – цветник», награждаются денежными премиями в размерах:10, 7 и 5 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU