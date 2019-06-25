2019-06-25T11:12:59+03:00
Общество

В Ханты-Мансийске состоится Бал лучших выпускников Югры

Требования к медалистам в этом году ужесточились
Анна Полякова
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В Ханты-Мансийске состоится Бал лучших выпускников Югры Фото: admugansk.ruВ Ханты-Мансийске состоится Бал лучших выпускников Югры Фото: admugansk.ru
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В Ханты-Мансийске 27 июня съедутся 55 самых талантливых одиннадцатиклассников со всего округа. В столице региона состоится Бал лучших выпускников Югры. Губернатор Югры лично вручит им медали «За особые успехи в обучении». Молодых людей приедут поддержать родители и педагоги.

Как сообщили в администрации города, в этом году требования к лучшим выпускникам ужесточились. Обязательный критерий для получения награды - наличие итоговых отметок «отлично» по всем учебным предметам. Медалисты должны набрать на ЕГЭ по обязательным учебным предметам: русский язык – 75 баллов и выше, математика (профильный уровень) – 75 баллов и выше, математика (базовый уровень) – не менее 5 баллов. За каждый сдаваемый учебный предмет по выбору должны получить не ниже минимального количества баллов ЕГЭ, подтверждающего освоение образовательной программы среднего общего образования.

Дополнительные критерии: среднеарифметический балл по результатам ЕГЭ не ниже 70 баллов по предметам по выбору и/или победа на региональном этапе и/или победа либо призовое место на заключительном этапе всероссийской олимпиады школьников.

Ранее медалями награждались выпускники, соответствующие только одному из вышеперечисленных критериев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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