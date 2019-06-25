2019-06-25T11:01:29+03:00
Общество

В Урае появится «Гнездо» для семейного отдыха

Новый сквер спроектирован с учетом трендов ландшафтного дизайна
Анна Полякова
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В Урае появится «Гнездо» для семейного отдыха Фото: uray.ruВ Урае появится «Гнездо» для семейного отдыха Фото: uray.ru
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Новый сквер под названием «Гнездо» появится в Урае на пересечении Узбекистанской и Космонавтов. По задумке, он будет хорош для семейного отдыха.

Пустынная территория рядом с торговым центром «Сибирь» уже превратилась в масштабную стройплощадку. Это место выбрано для благоустройства общественной территории в рамках программы «Формирование комфортной городской среды».

Как рассказали в администрации города, за основу взят дизайн-проект, который разработала урайский дизайнер Мария Партута. Он стал победителем городского конкурса. Его поддержали более 80% респондентов из числа проголосовавших горожан.

Центральное место в сквере займет конструкция для лазания, напоминающая по форме гнездо. Кроме того, здесь разместятся зоны отдыха, детские игровые площадки с резиновым покрытием, малые формы, скамейки, сцена, декоративный мост, зеленые насаждения. Сквер семейного отдыха будет располагать отдельной автостоянкой. «Гнездо» спроектировано с учетом современных урбанистических подходов и трендовых направлений ландшафтного дизайна. Он станет своеобразным логичным продолжением Аллеи новобрачных, расположенной через дорогу.

К работам на местности строители уже преступили. В планах муниципалитета провести все необходимые работы к сентябрю 2019 года.

- Надеюсь, он полюбится горожанам и станет нашей новой достопримечательностью, — комментирует глава города Урай Анатолий Иванов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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