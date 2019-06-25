У страха глаза велики: сургутян напугала белая анаконда в лесу

СЕГОДНЯ 09:13 2019-06-25T09:32:37+03:00

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Массивные рептилии, похожие на белых питонов или анаконд, серьезно напугали жителей Сургута. Один из горожан в панике и недоумении обратился местное управление Природнадзора Югры. Он рассказал, что длинного гада видел в лесном массиве в районе реки Большая Моховая.

Мужчина, опасаясь за жизнь и здоровье, близко подходить не стал и только сфотографировал подозрительную змею издалека. Рептилии, по его словам, не двигались, производили впечатление мертвых.

Чтобы выяснить, что за зверь завелся в Сургуте, в лес отправилась группа экспертов. Инспекторы Сургутского управления Природнадзора Югры совместно с – зоологом кандидатом биологических наук, доцентом кафедры экологии и биофизики СурГУ и представителем НГДУ «Сургутнефть» ПАО «Сургутнефтегаз» провели обследование указанной территории.

Выяснилось, что «огромные змеи», являются сорбирующими боновым заграждением. Сотрудники компании ПАО «Сургутнефтегаз», разрабатывающие Восточно-Сургуское месторождение, на территории которого оказались «змеи» боновые заграждения сразу убрали. Факты, указанные в сообщении, не подтвердились, нарушений природоохранного законодательства не выявлено.

ИСТОЧНИК KP.RU