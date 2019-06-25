2019-06-25T09:04:26+03:00
Происшествия

В Сургутском районе в ДТП пострадал младенец

51-летний водитель не справился с управлением
Анна Полякова
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В Сургутском районе в ДТП пострадал младенец Фото: 86.мвд.рфВ Сургутском районе в ДТП пострадал младенец Фото: 86.мвд.рф
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На 44 километре автодороги «Сургут-Нижневартовск» в Сургутском районе в аварии пострадали три человек, среди которых один младенец.

Как сообщили в Госавтоинспекции ХМАО, автомобиль «Джили» вылетел в кювет и перевернулся. По предварительным данным, 51-летний водитель не справился с управлением.

В результате дорожно-транспортного происшествия сам автомобилист и два пассажира, женщина 1991 года рождения и мальчик 2019 года рождения, получили травмы.

Всего за прошедшие сутки на территории округа зарегистрировано шесть дорожно-транспортных происшествий, в которых 10 человек получили травмы.

На территории округа сотрудниками Госавтоинспекции выявлено 9149 нарушений ПДД, задержаны 11 водителей за пьяное вождение, трое отказались от медицинского освидетельствования и двое с признаками опьянения попались полицейским уже не первый раз. 30 водителей выехали на «встречку».

За прошедший период с помощью комплексов видеофиксации выявлено 7689 нарушений ПДД.

ИСТОЧНИК KP.RU

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