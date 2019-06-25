2019-06-25T08:55:18+03:00
Происшествия

В Югре осудили вахтовика, втянувшего 16 детей в порнографию

Он вынуждал подростков фотографироваться в обнаженном виде
Анна Полякова
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В Югре осудили вахтовика, втянувшего в порнографию детейВ Югре осудили вахтовика, втянувшего в порнографию детейФото: Ольга Крыльцова
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Жителю Томской области, распространявшему среди детей порнографические материалы, зачитали в Югре приговор. Вахтовик осужден к длительному лишению свободы. Ему дали 9 лет 2 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Мужчина признан виновным в совершении 20 преступлений. Его жертвами стали 16 детей в возрасте от 11 до 15 лет из разных регионов России, среди которых Югра, Ростовская, Свердловская, Брянская, Кемеровская области.

Во время работы вахтовым методом в Югре через социальные сети 29-летний мужчина переписывался с детьми и подростками, заводил темы сексуального характера. После этого принуждал юных интернет-пользователей фотографироваться в обнаженном виде и отправлять полученные снимки ему. Кроме того, как установили следователи, сам он пересылал детям свои порнографические фотографии.

Его разоблачили после того, как одна из девочек рассказала о переписке родителям, а они немедленно сообщили о преступлении в полицию, сообщили в СУ СКР по ХМАО.

ИСТОЧНИК KP.RU

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