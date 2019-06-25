Погода в Югре 25 июня: дожди не прекращаются

СЕГОДНЯ 05:37 2019-06-25T05:37:30+03:00

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Во вторник 25 июня, в Ханты-Мансийском автономном округе облачно с прояснениями. Местами пройдет небольшой дождь. Ветер северо-западный 4-9 м/с, его порывы будут достигать 10-15 м/с. Температура воздуха днем +14… +19 ºС, в южных и восточных районах до +20… +25 ºС.

В Ханты-Мансийске облачно с прояснениями. Днем без существенных осадков. Ветер северо-западного направления будет дуть со скоростью 4-9 м/с, днем порывы до 14 м/с. Температура днем +17… +19 ºС.

В Сургуте переменная облачность, периодически будет идти дождь. Ветер северный 3 м/с. Температура воздуха поднимется до + 21 градусов.

В Нижневартовске малооблачно, в первой половине дня пойдёт дождь с грозой. Ветер северо-западный 3 м/с. Температура воздуха +19 градусов.

В Нефтеюганске малооблачно, дождь. Температура воздуха +18 градусов, ветер северный 5 м/с.

ИСТОЧНИК KP.RU