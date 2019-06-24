Для социальных предпринимателей Югры снизили арендную плату

СЕГОДНЯ 15:31 2019-06-24T15:33:58+03:00

Экономия будет почти 100 процентов

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В порядок предоставления в аренду имущества, находящегося в окружной государственной собственности, внесли изменения. К такому решению пришли на заседании правительства автономного округа, которое провела губернатор Наталья Комарова.

Документ принят для создания льготных условий для социальных предпринимателей. Новые условия устанавливают размер арендной платы для социально ориентированных НКО равный 1 рублю в месяц за один объект имущества, а для малого и среднего предпринимательства – с понижающим коэффициентом равным 0,1.

- Все это направлено на развитие и поддержку бизнеса в социальной сфере, - подчеркнул директор департамента по управлению государственным имуществом Анатолий Уткин.

Он пояснил, что сегодня средний размер арендной платы с субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) составляет 78440 рублей в месяц. При применении понижающего коэффициента для субъектов МСП, осуществляющих деятельность в социальной сфере, средний размер арендной платы составит 7844 рублей в месяц. Размер полученной выгоды – 70596 рублей ежемесячно.

В отношении социально ориентированных некоммерческих организаций, где арендная плата составит «Рубль за объект», экономия будет почти 100 процентов.

Добавим, что льготы будут действовать на вновь заключаемые договора. На уже заключенные договоры аренды постановление распространяться не будет.

ИСТОЧНИК KP.RU