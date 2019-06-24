СЕГОДНЯ 14:42 2019-06-24T14:42:02+03:00

Жительница Урая потеряла более 137 тысяч рублей, поговорив по телефону Фото: Ольга Крыльцова

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Жительница Урая, ставшая жертвой мошенничества, обратилась в полицию. 63-летняя женщина пояснила, что позвонивший ей неизвестный мужчина, представился работником банка и обманул ее. Аферист предложил ей защититься от несанкционированного оформления кредита и порекомендовал заблокировать карты.

Хитростью он узнал у северянки реквизиты ее банковской карты. После этого со счетов были похищены более 137 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело. Полицейские устанавливают личность злоумышленников, сообщает ОМВД России по г. Ураю.

Сотрудники полиции советуют избегать случаев, когда от неизвестные требуют сообщить номер своего лицевого счёта, либо номер банковской карты неуполномоченные на то лица.

ИСТОЧНИК KP.RU