В Сургуте на летние каникулы трудоустроят около тысячи подростков

СЕГОДНЯ 14:14 2019-06-24T14:14:19+03:00

Молодые люди трудятся от 2 до 3 с половиной часов в день и получают ежемесячно за это 6500 рублей

Изменить размер текста: A A

В этом году в Сургуте на лето создано 20 трудовых молодежных бригад. Более 300 подростков трудоустроены в июне, еще около 700 рабочих мест распределят в июле и августе.

Как сообщили в администрации города, молодежь от 14 до 30 лет сможет трудоустроиться в клуб-кафе «Собеседник», мини-прачечную, швейный цех и цех шелкографии, а также в бригады по благоустройству города. Такую возможность подросткам предоставляет муниципальное учреждение «Наше время».

В результате молодые сургутяне смогут получить первый профессиональный опыт по специальностям «Официант», «Гладильщик», «Оператор стиральных машин», «Швея», «Трафаретчик» и другим направлениям деятельности. С каждым молодым работником заключают трудовой договор. Все они трудятся от двух до трех с половиной часов в день и получают ежемесячно за это 6500 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU