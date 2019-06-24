Муниципалитетам Югры дали 81 миллион на мусорные контейнеры с датчиками

СЕГОДНЯ 13:11 2019-06-24T13:11:51+03:00

Губернатор поручила назначить ответственных за из сохранность и обслуживание

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Муниципалитетам Югры выделены дополнительные деньги на приобретение контейнеров для сбора твердых коммунальных отходов. Средства получены из резервного фонда правительства региона, сообщили в правительстве ХМАО.

Как отметил директор департамента промышленности Югры Кирилл Зайцев, общий размер выделяемых средств составит 81 миллион рублей, что позволит приобрести 5749 контейнеров.

Губернатор Югры Наталья Комарова поручила в каждом муниципалитете назначить ответственных за сохранность приобретаемого имущества, а также за их обслуживание. Контейнеры оснастят датчиками, которые будут сообщать оператору или транспортной компании о его заполняемости. Кроме того, глава региона обратила внимание на необходимость учитывать право жителей на раздельный сбор ТКО.

ИСТОЧНИК KP.RU