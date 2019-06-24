«Кино близко»: фильмы «Духа огня» 2020 года посвятят теме детства

СЕГОДНЯ 12:27 2019-06-24T12:31:48+03:00

Очередной фестиваль кинематографических дебютов решено провести с 5 по 9 марта 2020 года

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В Югре обсудили концепцию, тему и сроки проведения XVIII международного фестиваля кинематографических дебютов «Дух огня». В разговоре приняли участие вице-президент фестиваля, киносценарист Мария Зверева, а также руководители профильных департаментов и учреждений автономного округа.

Глава региона Натальи Комаровой отметила, что 2020-й год – год совершеннолетия фестиваля, но это и особый год для нашей страны: 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, 160-летия со дня рождения писателя Антона Павловича Чехова.

В ходе дискуссии, живого обсуждения проекта концепции было определено, что темой фестиваля станут дети.

- На детском кино мы выращиваем следующее поколение, которое будет определять будущую жизнь. Его значение трудно переоценить, - отметила Мария Зверева.

Также утвердили кандидатуру президента кинофестиваля. Им стал кинорежиссер, сценарист, продюссер, народный артист России, лауреат Государственной премии СССР Сергей Соловьёв, который выполняет миссию президента кинофорума с 2001 года, ежегодно является автором художественных решений фестиваля.

- Важно сохранить пламя творчества, дух поиска, чтобы фестиваль стал нашей югорской «Песнью льда и огня», а любовь и уважение зрителей к нему крепла от сезона к сезону. Перефразируя цитату из популярного сериала, скажу: «кино близко», - нацелила глава региона.

Очередной фестиваль кинематографических дебютов «Дух огня» решено провести с 5 по 9 марта 2020 года, сообщили в правительстве региона.

ИСТОЧНИК KP.RU