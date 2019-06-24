2019-06-24T12:16:16+03:00
Происшествия

В Нижневартовске не поделили дорогу «Хендай» и «ВАЗ»

Оба получили травмы
Анна Полякова
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В Нижневартовске не поделили дорогу «Хендай» и «ВАЗ» Фото: 86.мвд.рфВ Нижневартовске не поделили дорогу «Хендай» и «ВАЗ» Фото: 86.мвд.рф
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В ДТП, которое случилось в Нижневартовске, 23 июня пострадали два водителя. Как сообщили в Управлении Госавтоинспекции по ХМАО, дорогу не поделили дорогу «Хендай» и «ВАЗ».

В 14:50 на улице Нововартовская 49-летняя женщина за рулем иномарки на регулируемом перекрестке повороте налево не уступила дорогу. В результате произошло столкновение с автомобилем «ВАЗ» под управлением мужчины 1997 года рождения. Оба водителя получили травмы.

По данным регионального ведомства, всего за прошедший период на территории округа зарегистрировано 8 ДТП, в которых 15 человек получили травмы, в том числе 2 несовершеннолетних.

Кроме того, было выявлено 14912 нарушений ПДД, задержаны 49 пьяных водителей, 13 отказались от медосвидетельствования. 11 автомобилистов задержали за повторное управление транспортом с признаками опьянения. 70 водителей привлечены к ответственности за выезд на полосу встречного движения.

За прошедший период с помощью комплексов видеофиксации выявлено 10794 нарушения ПДД. Сотрудниками ГИБДД выявлено 15 фактов с признаками составов преступлений.

ИСТОЧНИК KP.RU

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