2019-06-24T11:47:18+03:00
Общество

В Югре от укусов клещей пострадали 45 детей

67 из 242 обследовано насекомых оказались опасными
Анна Полякова
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В Югре от укусов клещей пострадали 45 детейВ Югре от укусов клещей пострадали 45 детейФото: Ольга Крыльцова
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С начала сезона активности клещей в Югре увеличилось количество обратившихся в окружную клиническую больницу, которые пострадали от укусов этих кровососов.

Как сообщили в департаменте здравоохранения ХМАО, всего пришедших за помощью стало 363 человека, из них 45 детей. В целях экстренной профилактики всем пострадавшим был введен противоклещевой иммуноглобулин.

67 из 242 обследовано насекомых оказались опасными. По результатам исследований 6 клещей – переносчики клещевого энцефалита, 49 насекомых – переносчики лайм-боррелиоза, 11 – эрлихиоза, 1 - анаплазмоза. Всем пострадавшим экстренно назначена профилактическая доза антибактериальных препаратов.

Среди пострадавших от клещей были привиты лишь 13 детей и 79 взрослых. Специалисты напоминают, что самым надежным средством защиты от клещевого энцефалита является вакцинация.

ИСТОЧНИК KP.RU

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