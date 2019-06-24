2019-06-24T10:45:54+03:00
Общество

Впервые в Сургуте выпускной бал «Алые паруса» прошел под открытым небом

117 сургутян получили аттестаты с отличием
Анна Полякова
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Впервые в Сургуте выпускной бал «Алые паруса» прошел под открытым небом Фото: admsurgut.ruВпервые в Сургуте выпускной бал «Алые паруса» прошел под открытым небом Фото: admsurgut.ru
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В Сургуте выпускной бал «Алые паруса на 60-й параллели» впервые прошел на открытом воздухе. Его посетили около 4500 тысяч горожан, сообщили в администрации города. Всего в этом году аттестаты о среднем образовании получили 2138 сургутян. Причем 117 из них – с отличием.

На площади перед театром Сургутского госуниверситета уже бывших школьников поздравил глава города Вадим Шувалов.

- Уверен, что вы, ваши родители и учителя запомните этот праздник на всю жизнь. Большая дорога начинается с тропинки, река – с ручейка, а судьба – с родительского и школьного дома. Не забывайте учителей, с благодарностью и вниманием относитесь к родителям. И тогда у вас все получится, – обратился к выпускникам градоначальник.

На праздничной площадке школьники танцевали прошальный вальс, участвовали в флешмобах и фотосессиях. К сверстникам со сцены обратился выпускник гимназии № 2 Рамазан Максютов, единственный кто показал сразу два 100-балльных результата по физике и русскому языку.

- Принимая решения, мы должны осознавать ответственность перед будущими поколениями. Хочется, чтобы потомки жили в лучшем мире. «Алые паруса» – это символ надежды и мечты, которую можно воплотить своими руками, - сказал Рамазан Максютов. Он пожелал всем получить достойное образование, найти предназначение и следовать ему в жизни.

За несколько месяцев до бала в школах города объявили конкурс среди выпускников на лучший видеоролик о Сургуте. Победители получили в подарок для всего класса поездку по городу на лимузине. Выступления музыкальных групп Rasa, Bogachi, V-Band дополнили программу бала. Завершился праздник салютом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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