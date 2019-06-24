2019-06-24T10:35:52+03:00
Происшествия

Жителя Сургута обвиняют в убийстве супруги

Югорчанин забил жену до смерти
Анна Полякова
Поделиться:
Жителя Сургута обвиняют в убийстве супруги Фото: pixabay.comЖителя Сургута обвиняют в убийстве супруги Фото: pixabay.com
Изменить размер текста:

В Сургуте завели уголовное дело на 56-летнего местного жителя. Мужчине предъявлено обвинение в совершении убийства супруги. Как сообщили в СУ СКР по ЯНАО, в ночь на 23 июня, по версии следствия, в состоянии опьянения обвиняемый подручным предметом избил женщину.

Жестких побоев она не перенесла. Женщина скончалась на месте преступления от полученных травм. Обвиняемый задержан.

Следствием направлено ходатайство в суд об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения виде заключения под стражу. Ему грозит наказание в виде лишения свободы до 15 лет, пояснили в региональном ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«Кино близко»: фильмы «Духа огня» 2020 года посвятят теме детства
В Нижневартовске не поделили дорогу «Хендай» и «ВАЗ»
В Югре от укусов клещей пострадали 45 детей
Впервые в Сургуте выпускной бал «Алые паруса» прошел под открытым небом
За неделю пожарные Югры спасли 11 из огня человек
Трое югорчан написали «Диктант Победы» на «отлично»
Врачи Югры спасли от смерти девушку с ошибочным диагнозом
Житель Октябрьского района, обналичив чужую карту, лишился свободы
В Нижневартовске провели акцию «Два сердца»
Погода в Югре 24 июня: потеплеет до +25 градусов
Жители Мегиона пройдут обряд очищения огнём
В Югре проводится горячая линия по вопросам качества хлебобулочных изделий
В Нефтеюганске простились с легендарной личностью
В Ханты-Мансийске торжественно вручили золотые медали 37-ми выпускникам школ
В Сургутском районе завершился фестиваль бардовской песни «Высокий мыс – 2019»
В Сургуте на улице Ивана Киртбая сгорел автомобиль BMW
Жители Сургута приняли участие во Всероссийской акции «Горсть Памяти»
В Пыть-Яхе закрыли доступ к сайтам, где продавали липовые дипломы
В Нижневартовске осудят водителя, которого дважды поймали за рулём в пьяном виде
Погода в Югре 23 июня: воздух прогреется до +19 градусов
Молодёжь Когалыма примет участие в легкоатлетическом кроссе
В Сургуте из-за выпускного бала 23 июня перекроют дороги
В Сургуте из-за учений УФСИН перекроют дорогу
Экс-глава Советского района отправится под суд за хищение бюджетных средств
Горевшая обшивка в ТЦ «Аура» вынудила сургутян срочно эвакуироваться на улицу