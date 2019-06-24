Жителя Сургута обвиняют в убийстве супруги

СЕГОДНЯ 10:32 2019-06-24T10:35:52+03:00

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В Сургуте завели уголовное дело на 56-летнего местного жителя. Мужчине предъявлено обвинение в совершении убийства супруги. Как сообщили в СУ СКР по ЯНАО, в ночь на 23 июня, по версии следствия, в состоянии опьянения обвиняемый подручным предметом избил женщину.

Жестких побоев она не перенесла. Женщина скончалась на месте преступления от полученных травм. Обвиняемый задержан.

Следствием направлено ходатайство в суд об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения виде заключения под стражу. Ему грозит наказание в виде лишения свободы до 15 лет, пояснили в региональном ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU