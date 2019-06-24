2019-06-24T09:52:25+03:00
Общество

Трое югорчан написали «Диктанта Победы» на «отлично»

В Нижневартовске наградили победителей
Анна Полякова
Поделиться:
В Нижневартовске наградили победителей «Диктанта Победы» Фото: n-vartovsk.ruВ Нижневартовске наградили победителей «Диктанта Победы» Фото: n-vartovsk.ru
Изменить размер текста:

В Нижневартовске 22 июня наградили участников «Диктанта Победы», написавших работы на «отлично». Символично, что церемония награждения состоялась в 78 годовщину со дня начала Великой Отечественной войны.

Напомним, 100 тысяч человек в России и 23 странах мира присоединились 7 мая к написанию теста на знание истории. В ней приняли участие более 400 югорчан.

Как отметил председатель Думы Нижневартовска Максим Клец, победители диктанта показали глубокие знания по истории Великой Отечественной войны.

На работу отводилось 45 минут. За это время необходимо было ответить на 20 вопросов. Задания были непростые, так как их составляли ученые-историки из Российского государственного гуманитарного университета.

Ни одной ошибки в диктанте не сделали три югорчанина. Среди них - два жителя Нижневартовска: директор департамента образования администрации города Эдмонд Игошин и выпускник 11 класса школы № 10 Артём Столбецов.

- Подобные акции мотивируют, побуждают к знаниям, а знать и помнить историю нашей Родины особенно важно, - сказал Эдмонд Игошин.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
За неделю пожарные Югры спасли 11 из огня человек
Врачи Югры спасли от смерти девушку с ошибочным диагнозом
Житель Октябрьского района, обналичив чужую карту, лишился свободы
В Нижневартовске провели акцию «Два сердца»
Погода в Югре 24 июня: потеплеет до +25 градусов
Жители Мегиона пройдут обряд очищения огнём
В Югре проводится горячая линия по вопросам качества хлебобулочных изделий
В Нефтеюганске простились с легендарной личностью
В Ханты-Мансийске торжественно вручили золотые медали 37-ми выпускникам школ
В Сургутском районе завершился фестиваль бардовской песни «Высокий мыс – 2019»
В Сургуте на улице Ивана Киртбая сгорел автомобиль BMW
Жители Сургута приняли участие во Всероссийской акции «Горсть Памяти»
В Пыть-Яхе закрыли доступ к сайтам, где продавали липовые дипломы
В Нижневартовске осудят водителя, которого дважды поймали за рулём в пьяном виде
Погода в Югре 23 июня: воздух прогреется до +19 градусов
Молодёжь Когалыма примет участие в легкоатлетическом кроссе
В Сургуте из-за выпускного бала 23 июня перекроют дороги
В Сургуте из-за учений УФСИН перекроют дорогу
Экс-глава Советского района отправится под суд за хищение бюджетных средств
Горевшая обшивка в ТЦ «Аура» вынудила сургутян срочно эвакуироваться на улицу