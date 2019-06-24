Трое югорчан написали «Диктанта Победы» на «отлично»

СЕГОДНЯ 09:45 2019-06-24T09:52:25+03:00

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В Нижневартовске 22 июня наградили участников «Диктанта Победы», написавших работы на «отлично». Символично, что церемония награждения состоялась в 78 годовщину со дня начала Великой Отечественной войны.

Напомним, 100 тысяч человек в России и 23 странах мира присоединились 7 мая к написанию теста на знание истории. В ней приняли участие более 400 югорчан.

Как отметил председатель Думы Нижневартовска Максим Клец, победители диктанта показали глубокие знания по истории Великой Отечественной войны.

На работу отводилось 45 минут. За это время необходимо было ответить на 20 вопросов. Задания были непростые, так как их составляли ученые-историки из Российского государственного гуманитарного университета.

Ни одной ошибки в диктанте не сделали три югорчанина. Среди них - два жителя Нижневартовска: директор департамента образования администрации города Эдмонд Игошин и выпускник 11 класса школы № 10 Артём Столбецов.

- Подобные акции мотивируют, побуждают к знаниям, а знать и помнить историю нашей Родины особенно важно, - сказал Эдмонд Игошин.

ИСТОЧНИК KP.RU