Врачи Югры спасли от смерти девушку с ошибочным диагнозом

СЕГОДНЯ 08:32 2019-06-24T08:53:02+03:00

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Бригада врачей Нижневартовской окружной клинической больницы совершили невозможное - спасли девушку, когда ей уже был поставлен смертельный диагноз.

Как рассказал главврач клинической больницы Алексей Сатинов, несколько месяцев назад в одном из учреждений города погибала молодая девушка, которая в течении нескольких месяцев консультировалась со множеством специалистов, но итог был один – она обречена.

Ее перевезли в Нижневартовскую ОКБ, что тоже являлось риском, но это был шанс на спасение. Все методы лечения не помогали. В крови нет кислорода, и сколько бы его не давали, он не появлялся. Что происходит с пациенткой – врачи не понимали.

Проведя новое обследование, медики установили диагноз – порок сердца. То есть изначально лечение должно быть другим. Вновь был собран консилиум, местные врачи сделали невозможное – измерили оксигенацию в каждой камере сердца. Диагноза был подтвержден. Начали совершенно другое лечение. В итоге пациентка выжила, она ушла из больницы на своих ногах.

За спасение девушки главврач Нижневартовской окружной больницы учредил награду «За совершение невозможного» и сразу приставил в ней пять врачей, работавших с больной пресс-служба БУ «Нижневартовская окружная клиническая больница».

ИСТОЧНИК KP.RU