2019-06-24T08:19:36+03:00
Происшествия

Житель Октябрьского района, обналичив чужую карту, лишился свободы

Югорчанина признали виновным в крупной краже
Анна Полякова
Поделиться:
Житель Октябрьского района, обналичив чужую карту, лишился свободыЖитель Октябрьского района, обналичив чужую карту, лишился свободыФото: Ольга Крыльцова
Изменить размер текста:

Октябрьский районный суд вынес обвинительный приговор местному жителю. Мужчину признали виновным в крупной краже.

Югорчанин завладел банковской картой женщины и тайно обналичил с банковского счета 41 тысячу рублей.

Как сообщили в прокуратуре ХМАО, суд с учел мнение гособвинителя, данные о личности подсудимого. В результате его отправили в исправительную колонию строгого режима с отбыванием сроком на 1 год 9 месяцев.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
За неделю пожарные Югры спасли 11 из огня человек
Трое югорчан написали «Диктанта Победы» на «отлично»
Врачи Югры спасли от смерти девушку с ошибочным диагнозом
В Нижневартовске провели акцию «Два сердца»
Погода в Югре 24 июня: потеплеет до +25 градусов
Жители Мегиона пройдут обряд очищения огнём
В Югре проводится горячая линия по вопросам качества хлебобулочных изделий
В Нефтеюганске простились с легендарной личностью
В Ханты-Мансийске торжественно вручили золотые медали 37-ми выпускникам школ
В Сургутском районе завершился фестиваль бардовской песни «Высокий мыс – 2019»
В Сургуте на улице Ивана Киртбая сгорел автомобиль BMW
Жители Сургута приняли участие во Всероссийской акции «Горсть Памяти»
В Пыть-Яхе закрыли доступ к сайтам, где продавали липовые дипломы
В Нижневартовске осудят водителя, которого дважды поймали за рулём в пьяном виде
Погода в Югре 23 июня: воздух прогреется до +19 градусов
Молодёжь Когалыма примет участие в легкоатлетическом кроссе
В Сургуте из-за выпускного бала 23 июня перекроют дороги
В Сургуте из-за учений УФСИН перекроют дорогу
Экс-глава Советского района отправится под суд за хищение бюджетных средств
Горевшая обшивка в ТЦ «Аура» вынудила сургутян срочно эвакуироваться на улицу