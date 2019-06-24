Житель Октябрьского района, обналичив чужую карту, лишился свободы
Югорчанина признали виновным в крупной краже
Житель Октябрьского района, обналичив чужую карту, лишился свободыФото: Ольга Крыльцова
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Октябрьский районный суд вынес обвинительный приговор местному жителю. Мужчину признали виновным в крупной краже.
Югорчанин завладел банковской картой женщины и тайно обналичил с банковского счета 41 тысячу рублей.
Как сообщили в прокуратуре ХМАО, суд с учел мнение гособвинителя, данные о личности подсудимого. В результате его отправили в исправительную колонию строгого режима с отбыванием сроком на 1 год 9 месяцев.
ИСТОЧНИК KP.RU