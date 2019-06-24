В Нижневартовске провели акцию «Два сердца»
В Нижневартовске на территории храма Рождества Христова прошла акция «Два сердца». Ее организовали благотворительные фонды и представители православной церкви. При помощи аппарата для записи кардиотахограммы (КТГ) 15 будущих мам услышали сердцебиение своих пока еще не рожденных детей.
В этом им помогла акушерка Нижневартовского окружного клинического перинатального центра. Неподдельную радость и позитивные эмоции испытали не только мамы, но и члены их семьей. Общение с людьми показало - насколько важной для многих оказалась данная возможность.
Жизнь человека начинается задолго до его рождения. Сердце начинает биться на 5-8 неделе беременности. Впервые услышать стук сердца будущего малыша — важный, значимый момент для любой мамы.
Акция «Два сердца» направлена на укрепление института семьи, сохранение семейных ценностей и традиций и акцентирует внимание на остро стоящей в нашей стране проблеме абортов, -пояснили в департаменте здравоохранения ХМАО.
ИСТОЧНИК KP.RU