В Нижневартовске провели акцию «Два сердца»

СЕГОДНЯ 06:14 2019-06-24T06:14:58+03:00

Позитивные эмоции испытали не только мамы, но и члены их семьей

Изменить размер текста: A A

В Нижневартовске на территории храма Рождества Христова прошла акция «Два сердца». Ее организовали благотворительные фонды и представители православной церкви. При помощи аппарата для записи кардиотахограммы (КТГ) 15 будущих мам услышали сердцебиение своих пока еще не рожденных детей.

В этом им помогла акушерка Нижневартовского окружного клинического перинатального центра. Неподдельную радость и позитивные эмоции испытали не только мамы, но и члены их семьей. Общение с людьми показало - насколько важной для многих оказалась данная возможность.

Жизнь человека начинается задолго до его рождения. Сердце начинает биться на 5-8 неделе беременности. Впервые услышать стук сердца будущего малыша — важный, значимый момент для любой мамы.

Акция «Два сердца» направлена на укрепление института семьи, сохранение семейных ценностей и традиций и акцентирует внимание на остро стоящей в нашей стране проблеме абортов, -пояснили в департаменте здравоохранения ХМАО.

ИСТОЧНИК KP.RU