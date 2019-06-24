2019-06-24T05:37:21+03:00
Общество

Погода в Югре 24 июня: потеплеет др +25 градусов

Местами пройдет небольшой дождь
Анна Полякова
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В понедельник 24 июня, в Ханты-Мансийском автономном округе переменная облачность. Местами небольшой дождь. Ветер северо-западный 5-10 м/с, местами порывы 11-16 м/с. Температура +20… +25 ºС, в северо-западных районах +12… +17 ºС.

В Ханты-Мансийске облачно с прояснениями. Без осадков. Ветер северо-западный 5-10 м/с. Температура +22… +24 ºС.

В Сургуте переменная облачность, дождь, ближе к ночи - гроза. Ветер юго-западный 6 м/с. Температура воздуха поднимется до + 21 градусов.

В Нижневартовске солнечно, только поздно вечером пойдёт дождь. Ветер юго-западный 5 м/с. Температура воздуха +21 градусов.

В Нефтеюганске пасмурно, дождь. Температура воздуха +18… +20 градусов, ветер западный 5 м/с.

ИСТОЧНИК KP.RU

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