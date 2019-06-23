В Югре проводится горячая линия по вопросам качества хлебобулочных изделий

СЕГОДНЯ 18:21 2019-06-23T18:21:58+03:00

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Специалисты Управления Роспотребнадзора по ХМАО-Югре с 21 июня по 5 июля проводят тематическую горячую линию по вопросам качества, безопасности и сроков годности кондитерских и хлебобулочных изделий. Ведомство опубликовало список телефонов, по которым можно узнать всю интересующую вас информацию.

- Ханты-Мансийск: 8 (3467) 36-00-03 доб. 1100 (отдел санитарного надзора), 1600 (отдел защиты прав потребителей), 1700 (отдел по городу Ханты-Мансийску и Ханты-мансийскому району);

- Сургут и Сургутский район: 8(3462) 24-60-77 или 8 (3467) 360-003 доб. 8000;

- Урай и Кондинский район: 8(34677)2-48-80 или 8 (3467) 360-003 доб. 3000;

- Радужный: 8(34668)3-96-69 или 8 (3467) 360-003 доб. 3500;

- Когалым: 8(34667) 2-8-194 или 8 (3467) 360-003 доб. 9000;

- Нягань и Октябрьский район: 8(34672)6-27-14 или 8 (3467) 360-003 доб. 5001;

- Югорск и Советский район: 8(34675)7-39-07 или 8 (3467) 360-003 доб. 4000;

- Лангепас и Покачи: 8(34669)2-00-76 или 8 (3467) 360-003 доб. 6000;

- Нижневартовск, Нижневартовский район и Мегион: 8(3466) 41-47-25 или 8 (3467) 360-003 доб. 2500;

- Нефтеюганск, Нефтеюганский район, Пыть-Ях: 8(3463)23-44-80 или8 (3467) 360-003 доб. 7000;

- Берёзовский и Белоярский район: 8(34670) 2-60-03 или 8 (3467) 360-003 доб. 2000, 2001.

ИСТОЧНИК KP.RU