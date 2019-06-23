2019-06-23T17:04:24+03:00
Общество

В Нефтеюганске простились с легендарной личностью

Почётный гражданин города скончался на 95-м году жизни
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
Поделиться:
Фото: администрация НефтеюганскаФото: администрация Нефтеюганска
Изменить размер текста:

В Нефтеюганске вчера, 22 июня, простились с Почётным гражданином Нефтеюганска, ветераном Великой Отечественной войны Петром Кузнецовым. Как сообщили в городской администрации, он скончался 21 июня в возрасте 94 лет, став ещё при жизни легендарной личностью.

Пётр Васильевич всегда стремился быть там, где важнее всего для страны. В 1942 году ушёл добровольцем на фронт, участвовал в боевых действиях, сражался с фашистами под Ржевом, а после тяжёлого ранения служил в госпитале.

В 1957 году Пётр Кузнецов прибыл на Север, чтобы приобщиться к освоению югорской нефтяной целины. В 1968 году переехал в Нефтеюганск и не расставался с ним до конца жизни. Долгие годы Пётр Васильевич возглавлял Нефтеюганский городской Совет ветеранов войны, труда и Вооружённых сил. На этом посту он добился улучшения материального, жилищно-бытового положения ветеранов, совершенствования медицинских и других видов социального обслуживания.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Ханты-Мансийске торжественно вручили золотые медали 37-ми выпускникам школ
В Сургутском районе завершился фестиваль бардовской песни «Высокий мыс – 2019»
В Сургуте на улице Ивана Киртбая сгорел автомобиль BMW
Жители Сургута приняли участие во Всероссийской акции «Горсть Памяти»
В Пыть-Яхе закрыли доступ к сайтам, где продавали липовые дипломы
В Нижневартовске осудят водителя, которого дважды поймали за рулём в пьяном виде
Погода в Югре 23 июня: воздух прогреется до +19 градусов
Молодёжь Когалыма примет участие в легкоатлетическом кроссе
В Сургуте из-за выпускного бала 23 июня перекроют дороги
В Сургуте из-за учений УФСИН перекроют дорогу
Экс-глава Советского района отправится под суд за хищение бюджетных средств
Горевшая обшивка в ТЦ «Аура» вынудила сургутян срочно эвакуироваться на улицу