В Нефтеюганске простились с легендарной личностью

СЕГОДНЯ 17:04 2019-06-23T17:04:24+03:00

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В Нефтеюганске вчера, 22 июня, простились с Почётным гражданином Нефтеюганска, ветераном Великой Отечественной войны Петром Кузнецовым. Как сообщили в городской администрации, он скончался 21 июня в возрасте 94 лет, став ещё при жизни легендарной личностью.

Пётр Васильевич всегда стремился быть там, где важнее всего для страны. В 1942 году ушёл добровольцем на фронт, участвовал в боевых действиях, сражался с фашистами под Ржевом, а после тяжёлого ранения служил в госпитале.

В 1957 году Пётр Кузнецов прибыл на Север, чтобы приобщиться к освоению югорской нефтяной целины. В 1968 году переехал в Нефтеюганск и не расставался с ним до конца жизни. Долгие годы Пётр Васильевич возглавлял Нефтеюганский городской Совет ветеранов войны, труда и Вооружённых сил. На этом посту он добился улучшения материального, жилищно-бытового положения ветеранов, совершенствования медицинских и других видов социального обслуживания.

ИСТОЧНИК KP.RU