В Ханты-Мансийске торжественно вручили золотые медали 37-ми выпускникам школ

СЕГОДНЯ 16:46 2019-06-23T16:46:19+03:00

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В Ханты-Мансийске состоялась торжественная церемония награждения 37-ми выпускников городских школ, получивших золотые медали. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, в церемонии приняли участие первый заместитель губернатора Югры Геннадий Бухтин, первый заместитель главы Ханты-Мансийска Наталья Дунаевская, почетные жители города, педагоги и родители.

По словам Натальи Дунаевской, этот день для выпускников – особенный. Ребята прощаются со школьной жизнью и своими учителями, которые открыли для них мир знаний. Кроме того, замглавы города напомнила, что Ханты-Мансийск приобрёл статус города с населением более 100 тысяч человек.

- Это историческое событие открывает перед нами новые перспективы, но и, одновременно, ставит масштабные задачи, реализовать которые под силу только молодым, энергичным, грамотным специалистам. Учитесь, приобретайте специальность, становитесь настоящими профессионалами в выбранном деле, чтобы сделать родной Ханты-Мансийск самым лучшим местом на Земле, - пожелала ребятам Наталья Дунаевская.

В свою очередь Геннадий Бухтин назвал ребят бойцами за свою мечту, будущее и свои цели.

- Вы показали замечательный результат, взяли отличный старт в жизни. Желаю вам не останавливаться на этой победе, а двигаться каждый день – шаг за шагом дальше, в будущее, - отметил он.

Церемония завершилась концертной программой с участием творческого коллектива «Славяне».

ИСТОЧНИК KP.RU