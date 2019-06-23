В Сургутском районе завершился фестиваль бардовской песни «Высокий мыс – 2019»

СЕГОДНЯ 13:17 2019-06-23T13:17:20+03:00

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В Сургутском районе завершился знаковый и любимый жителями Югры XIX Фестиваль бардовской песни «Высокий мыс – 2019». Как сообщили в пресс—службе районной администрации, в этом году фестиваль посвящён 95-летию муниципалитета.

Участниками бардовского фестиваля стали члены профсоюза «Сургутнефтегаза», общественники и жители Сургутского района. Исполнительское мастерство участников оценили в номинациях: «Автор», «Исполнитель-солист», «Композитор», «Вокальный дуэт» и «Ансамбль». Конкурсное прослушивание проводит жюри, в числе которых – мастера авторской и бардовской песни: арт-зонг дуэт «Мастер Гриша», Михаил Цитриняк и Борис Кинер из г. Москва.

В программе фестиваля: музыкальные прослушивания, оформление палаточного городка, спортивные соревнования, концерты и фейерверк.

ИСТОЧНИК KP.RU