В Сургуте на улице Ивана Киртбая сгорел автомобиль BMW

СЕГОДНЯ 11:54 2019-06-23T11:54:31+03:00

Изменить размер текста: A A

В Сургуте в минувшую пятницу, 21 июня, на улице Ивана Киртбая сгорел автомобиль BMW-530. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по ХМАО-Югре, сообщение на пульт диспетчера поступило в 18.32 местного времени, и через 7 минут пожар был локализован. Ликвидирован – в 18.42.

К тушению пожара были привлечены 1 единица техники МЧС и 5 человек личного состава. В настоящее время органы дознания МЧС России устанавливают причины возгорания.

ИСТОЧНИК KP.RU