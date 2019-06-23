2019-06-23T11:54:31+03:00
Происшествия

В Сургуте на улице Ивана Киртбая сгорел автомобиль BMW

Причины пожара устанавливаются
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Фото: ГУ МЧС по ХМАО-ЮгреФото: ГУ МЧС по ХМАО-Югре
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В Сургуте в минувшую пятницу, 21 июня, на улице Ивана Киртбая сгорел автомобиль BMW-530. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по ХМАО-Югре, сообщение на пульт диспетчера поступило в 18.32 местного времени, и через 7 минут пожар был локализован. Ликвидирован – в 18.42.

К тушению пожара были привлечены 1 единица техники МЧС и 5 человек личного состава. В настоящее время органы дознания МЧС России устанавливают причины возгорания.

ИСТОЧНИК KP.RU

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