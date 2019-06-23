Жители Сургута приняли участие во Всероссийской акции «Горсть Памяти»

СЕГОДНЯ 09:53 2019-06-23T09:53:38+03:00

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В Сургуте на Мемориале Славы вчера, 22 июня, состоялась Всероссийская военно-патриотическая акция «Горсть Памяти», посвящённое 78-й годовщине начала Великой Отечественной войны. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, на площади собрались ветераны и их семьи, представители администрации города, участники военно-патриотических объединений и ребята из летних лагерей. В общей сложности более 500 человек.

Во время акции сургутяне смогли увидеть передачу «солдатского кисета» с землёй с места воинского захоронения. Военный комиссар Сургута и Сургутского района Андрей Калядин торжественно передал его военному комиссару Югры Денису Бурову. В ближайшее время землю в специальном контейнере поместят в гильзы артиллерийских снарядов и доставят в военно-патриотический парк Министерства обороны РФ «Патриот».

Обращаясь к сургутянам, глава города Вадим Шувалов подчеркнул, что в войну были вовлечены более 60 государств, и День памяти и скорби – день самой кровопролитной войны в истории.

- Не могу не вспомнить сургутян, которые ушли на фронт и не вернулись - 1065 человек. Сегодня их имена выбиты на монументе. Мы склоняем голову перед земляками, которые ценой собственной жизни выполнили воинский долг, - отметил Вадим Шувалов.

Участники акции возложили гвоздики к Вечному огню, а затем к обелиску сургутянам, ушедшим на фронт в 1941-1945 годах.

ИСТОЧНИК KP.RU