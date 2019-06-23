В Пыть-Яхе закрыли доступ к сайтам, где продавали липовые дипломы

СЕГОДНЯ 07:29 2019-06-23T07:29:30+03:00

На Ямале закрыли доступ к сайтам, где продавали липовые дипломы Фото: Татьяна Коркина

Это было сделано по требованию прокуратуры Пыть-Яха

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Прокуратура города Пыть-Яха промониторила Интернет, чтобы установить размещение информации, распространение которой запрещено. Как сообщили в пресс-службе окружной прокуратуры, на девяти сайтах сотрудники ведомства обнаружили сведения о продаже дипломов об образовании без соблюдения административных процедур по российскому законодательству. Другими словами, пользователям можно было купить диплом об образовании без прохождения обучения.

В соответствии с законодательством РФ документ об образовании или квалификации – необходимое условие для продолжения обучения в образовательных учреждениях или научных организациях.

Чтобы устранить нарушения, прокурор города направил в суд исковое заявление о признании информации запрещённой. Суд поддержал требования прокурора, доступ к сайтам закрыт.

ИСТОЧНИК KP.RU