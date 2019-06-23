2019-06-23T07:28:37+03:00
Происшествия

В Нижневартовске осудят водителя, которого дважды поймали за рулём в пьяном виде

Теперь ему грозит срок
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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В Нижневартовске осудят водителя, которого дважды поймали за рулём в пьяном видеВ Нижневартовске осудят водителя, которого дважды поймали за рулём в пьяном видеФото: Татьяна Коркина
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В Нижневартовске прокурор утвердил обвинительный акт в отношении местного жителя, который обвиняется в нарушении правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию.

Как сообщили в пресс-службе окружной прокуратуры, в апреле 2018 года мужчина привлекался к административной ответственности за управление транспортом в пьяном виде. Однако должных выводов он не сделал. Не имея права управления авто, в феврале 2019 года он снова сел за руль авто в нетрезвом состоянии и ездил на нём, пока не попался в поле зрения сотрудников ДПС.

Теперь мужчине грозит лишение свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью на срок до трёх лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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