СЕГОДНЯ 06:50 2019-06-23T07:28:37+03:00

В Нижневартовске осудят водителя, которого дважды поймали за рулём в пьяном виде Фото: Татьяна Коркина

Изменить размер текста: A A

В Нижневартовске прокурор утвердил обвинительный акт в отношении местного жителя, который обвиняется в нарушении правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию.

Как сообщили в пресс-службе окружной прокуратуры, в апреле 2018 года мужчина привлекался к административной ответственности за управление транспортом в пьяном виде. Однако должных выводов он не сделал. Не имея права управления авто, в феврале 2019 года он снова сел за руль авто в нетрезвом состоянии и ездил на нём, пока не попался в поле зрения сотрудников ДПС.

Теперь мужчине грозит лишение свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью на срок до трёх лет.

ИСТОЧНИК KP.RU