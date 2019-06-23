СЕГОДНЯ 06:03 2019-06-23T06:03:11+03:00

Погода в Югре 23 июня: воздух прогреется до +19 градусов Фото: Татьяна Коркина

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В Югре сегодня ночью, 23 июня, ожидается переменная облачность, местами небольшой дождь. Ветер будет дуть южный 5 - 10 м/с, температура воздуха +4…+9 ºС. Днём облачно с прояснениями, в большинстве районов небольшой, местами умеренный дождь, гроза. Ветер южный 6 - 11 м/с, при грозе порывы 12 -17 м/с. Температура воздуха +14…+19 ºС, в юго-западных районах до +24 ºС.

В Ханты-Мансийске ночью переменная облачность и без осадков. Ветер южный 5 - 10 м/с, температура воздуха +6…+8 ºС. Днём облачно с прояснениями, вечером небольшой дождь. Ветер южный 6 - 11 м/с, температура воздуха +17…+19 ºС.

ИСТОЧНИК KP.RU