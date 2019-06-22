Молодёжь Когалыма примет участие в легкоатлетическом кроссе

СЕГОДНЯ 15:47 2019-06-22T15:47:59+03:00

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В Когалыме 25 июня состоится легкоатлетический кросс в зачёт Спартакиады среди детей, подростков и молодёжи, занимающихся на спортивных площадках. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, к участию в забеге, который пройдёт на трассе ЛБ «Снежинка», приглашаются молодые люди в возрасте до 18 лет. Для допуска к соревнованиям нужно иметь заявку на участие, заверенную врачом отделения спортивной медицины.

Адреса спортивных площадок:

- СЦ «Юбилейный» (пр.Солнечный, 10),

- СК «Дворец спорта» (ул.Дружбы Народов, 3),

- ЛБ «Снежинка» (ул.Сибирская, 10),

- МАОУ «СОШ № 10» (ул.Северная, 1),

- МАОУ «СОШ № 5» (ул.Прибалтийская,19),

- МАОУ «СОШ № 1» (ул.Набережная, 55А),

- спортивная площадка по ул.Олимпийская, 29.

На каждой площадке работает инструктор по спорту, формирующий заявку на участие в кроссе.

ИСТОЧНИК KP.RU