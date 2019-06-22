2019-06-22T15:13:03+03:00
Авто

В Сургуте из-за выпускного бала 23 июня перекроют дороги

Рассказываем, где и когда нельзя будет проехать
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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В Сургуте из-за выпускного бала 23 июня перекроют дорогиВ Сургуте из-за выпускного бала 23 июня перекроют дорогиФото: Татьяна Коркина
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В Сургуте 23 июня в связи с проведением Единого Выпускного бала «Алые паруса на 60-й параллели» для одиннадцатиклассников будет перекрыто движение автотранспорта на одной из дорог.

Как сообщили в администрации города, с 16 до 23 часов транспорт не сможет проехать от перекрёстка ул. Университетская – проспект Ленина до площади перед Сургутским государственным университетом.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Тюмень» сообщала, что в Сургутской филармонии вчера, 21 июня, состоялось торжественное вручение аттестатов с отличием более чем 150 школьников.

ИСТОЧНИК KP.RU

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