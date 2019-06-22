2019-06-22T13:19:43+03:00
Происшествия

Экс-глава Советского района отправится под суд за хищение бюджетных средств

Чиновнику предъявлен иск
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Экс-глава Советского района отправится под суд за хищение бюджетных средствЭкс-глава Советского района отправится под суд за хищение бюджетных средствФото: Татьяна Коркина
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В Югре утвердили обвинительное заключение по уголовному делу в отношении экс-главы Советского района, который обвиняется в растрате в особо крупном размере с использованием служебного положения, а также в превышении должностных полномочий.

Как сообщили в пресс-службе окружной прокуратуры, с 2012 по 2015 годы обвиняемый, являясь главой Советского района, организовал хищение бюджетных средств, выделенных на строительство стадиона в Советском и монтаж сетей телефонизации. Мужчина дал незаконные указания начальнику управления по делам архитектуры и капитального строительства администрации Советского района, а также вынудил гендиректора «Отделстроя» перечислить на расчетные счета подставных юридических лиц более 42 млн. рублей за работы подрядчиков, которые не выполнялись.

Также с декабря 2014 по январь 2015 по требованию обвиняемого более 22,5 млн рублей, которые принадлежали фонду развития жилищного строительства «Жилище», перечислены на расчётный счёт «Отделстроя». Деньги были обналичены через подставные юрлица на основании подложных документов.

К бывшему чиновнику предъявлен иск для возмещения причинённого ущерба.

ИСТОЧНИК KP.RU

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