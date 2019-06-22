2019-06-22T11:01:39+03:00
Происшествия

Горевшая обшивка в ТЦ «Аура» вынудила сургутян срочно эвакуироваться на улицу

Причины возгорания устанавливаются
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Фото: ГУ МЧС по ХМАО-ЮгреФото: ГУ МЧС по ХМАО-Югре
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Около 500 посетителей сегодня, 22 июня, срочно эвакуировались из сургутского торгового центра «Аура» из-за возгорания. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по ХМАО, Югре, сообщение о возгорании в ТЦ поступило диспетчеру Сургутского пожарно-спасательного гарнизона в 9.24 местного времени.

Уже в 9.29 на место пожара прибыли первые пожарно-спасательные подразделения. Во время проведения разведки спасатели обнаружили горевшую обшивку в одном из магазинов торгового центра.

Пожар был потушен первичными средствами пожаротушения, пострадавших нет. В настоящее время органы дознания МЧС России устанавливают причины возгорания, всего же на место ЧП выезжали 6 единиц спецтехники МЧС и 19 человек личного состава.

ИСТОЧНИК KP.RU

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