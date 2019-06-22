Горевшая обшивка в ТЦ «Аура» вынудила сургутян срочно эвакуироваться на улицу
Около 500 посетителей сегодня, 22 июня, срочно эвакуировались из сургутского торгового центра «Аура» из-за возгорания. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по ХМАО, Югре, сообщение о возгорании в ТЦ поступило диспетчеру Сургутского пожарно-спасательного гарнизона в 9.24 местного времени.
Уже в 9.29 на место пожара прибыли первые пожарно-спасательные подразделения. Во время проведения разведки спасатели обнаружили горевшую обшивку в одном из магазинов торгового центра.
Пожар был потушен первичными средствами пожаротушения, пострадавших нет. В настоящее время органы дознания МЧС России устанавливают причины возгорания, всего же на место ЧП выезжали 6 единиц спецтехники МЧС и 19 человек личного состава.
ИСТОЧНИК KP.RU