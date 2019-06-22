2019-06-22T09:33:36+03:00
Общество

В Сургуте торжественно вручили аттестаты девятиклассникам-отличникам

В мероприятии приняли участие более 150 школьников
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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В Сургуте торжественно вручили аттестаты девятиклассникам-отличникам. Фото: администрация СургутаВ Сургуте торжественно вручили аттестаты девятиклассникам-отличникам. Фото: администрация Сургута
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В Сургутской филармонии вчера, 21 июня, состоялось торжественное вручение аттестатов с отличием более чем 150 школьников. Как рассказали в пресс-службе городской администрации, выпускники девятых классов, которые закончили учебный год на одни «пятёрки», получили аттестаты об основном общем образовании из рук заместителя главы Сургута Александра Пелевина.

По его словам, с этого года зародилась новая традиция – чествовать лучших выпускников девятых классов с успешным окончанием основного общего образования.

- Сегодня вы являетесь первопроходцами в этом деле. Спасибо вам за упорство, за желание быть лучшими. Из ваших успехов складывается успех системы образования, который высоко ценится на региональном и всероссийском уровне. Желаю вам ярких каникул и успехов во всем, - пожелал выпускникам Александр Пелевин.

Участие в церемонии приняли ребята из 34 сургутских школ. Наиболее многочисленной стала делегация из гимназии № 2 (16 учеников), по 10 человек представляли гимназию Ф.К. Салманова и школу № 45. Следом идут школа № 29, Сургутская технологическая школа и школа № 25.

ИСТОЧНИК KP.RU

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