2019-06-22T08:22:38+03:00
Происшествия

Жительница Нефтеюганска незаконно зарегистрировала шестерых иностранцев

Возбуждено уголовное дело
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Жительница Нефтеюганска незаконно зарегистрировала шестерых иностранцевЖительница Нефтеюганска незаконно зарегистрировала шестерых иностранцевФото: Татьяна Коркина
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В Нефтеюганске возбуждено уголовное дело в отношении 30-летней местной жительницы, которая подозревается в фиктивной регистрации гражданина РФ по месту пребывания.

Как сообщили в пресс-службе УМВД по ХМАО, во время отработки в жилом секторе полицейским стало известно о возможном преступлении. Путём предоставления ложных сведений в органы, которые осуществляют миграционный учёт, женщина за деньги, фиктивно, зарегистрировала по месту пребывания шестерых иностранцев. Однако предоставлять им помещение для фактического проживания женщина не собиралась.

Сейчас женщине избрана мера пресечения в виде обязательства о явке, ей может грозить до трёх лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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