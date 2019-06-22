2019-06-22T07:16:01+03:00
Происшествия

Парень из Сургута отсидит 9 лет «на нарах» за незаконный сбыт наркотиков

Он отсидит в исправительной колонии строгого режима
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
Поделиться:
Парень из Сургута отсидит 9 лет «на нарах» за незаконный сбыт наркотиковПарень из Сургута отсидит 9 лет «на нарах» за незаконный сбыт наркотиковФото: Татьяна Коркина
Изменить размер текста:

Сургутский городской суд вынес обвинительный приговор в отношении 22-летнего местного жителя, который признан виновным в покушении на незаконный сбыт наркотиков, совершенном группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере.

Как сообщили в пресс-службе окружной прокуратуры, чтобы извлечь прибыль от незаконной продажи наркотиков, злоумышленник приобрёл запрещённое средство. Путём «закладок-тайников» молодой человек в июле 2018 года продавал наркоту жителям города. К счастью, незаконную деятельность наркодельца пресекли полицейские. Наркотики массой около 68 граммов изъяты из незаконного оборота.

Суд назначил парню 9 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу пока не вступил.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Сургуте торжественно вручили аттестаты девятиклассникам-отличникам
Жительница Нефтеюганска незаконно зарегистрировала шестерых иностранцев
Погода в Югре 22 июня: в большинстве районов пройдёт дождь
В Ханты-Мансийске демонтировали опасные рекламные щиты
Югорские вузы увеличили количество мест для абитуриентов
В Нижневартовском районе задержали троих браконьеров за вылов осетра
Три югорских выпускника сдали ЕГЭ по двум предметам на 100 баллов
В День памяти и скорби югорчане зажгут свечи и проведут митинги у мемориалов воинам
Жители Югры примут участие в акции «Красная гвоздика»
В Югре увеличивают количество площадок для выгула собак
Пьяный автомобилист катался по Нижневартовску, пока не остановили сотрудники ДПС
В Когадыме дайверы провели субботник под водой
Мнимый сотрудник банка украл у пенсионера из Ханты-Мансийска 40 тысяч рублей
Более семи тысяч детей отдыхают в летних лагерях Сургута в июне
В Ханты-Мансийске судят наркодельца, который пытался повлиять на знакомых
В Нижневартовске часть улиц закрывают для транспорта
Департамент культуры Югры возглавил Артур Латыпов
В библиотеках Нефтеюганска прошел фестиваль «Читающая Югра»
Погода в Югре 21 июня: ожидаются дожди разной интенсивности, грозы