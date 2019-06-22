СЕГОДНЯ 07:16 2019-06-22T07:16:01+03:00

Парень из Сургута отсидит 9 лет «на нарах» за незаконный сбыт наркотиков Фото: Татьяна Коркина

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Сургутский городской суд вынес обвинительный приговор в отношении 22-летнего местного жителя, который признан виновным в покушении на незаконный сбыт наркотиков, совершенном группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере.

Как сообщили в пресс-службе окружной прокуратуры, чтобы извлечь прибыль от незаконной продажи наркотиков, злоумышленник приобрёл запрещённое средство. Путём «закладок-тайников» молодой человек в июле 2018 года продавал наркоту жителям города. К счастью, незаконную деятельность наркодельца пресекли полицейские. Наркотики массой около 68 граммов изъяты из незаконного оборота.

Суд назначил парню 9 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу пока не вступил.

ИСТОЧНИК KP.RU