Погода в Югре 22 июня: в большинстве районов пройдёт дождь
Воздух прогреется до +20 градусов
Погода в Югре 22 июня: в большинстве районов пройдёт дождьФото: Татьяна Коркина
Изменить размер текста:
В Югре сегодня, 22 июня, ожидается облачность с прояснениями. В большинстве районов небольшой и умеренный дождь. Ветер северо-западный с переходом на юго-восточный, 6-11 м/с. Температура ночью +6…+11 ºС, по северным и западным районам при прояснениях 0…+5 ºС, днем +15…+20… ºС, по северу +10…+15 ºС.
В Ханты-Мансийске облачность с прояснениями. Ночью умеренный, днем небольшой дождь. Ветер северо-западный, днем меняющийся на юго-восточный, 6-11 м/с. Температура ночью +6..+8 ºС, днем +16…+18 ºС.
ИСТОЧНИК KP.RU