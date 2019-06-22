Погода в Югре 22 июня: в большинстве районов пройдёт дождь

СЕГОДНЯ 05:11 2019-06-22T05:11:45+03:00

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В Югре сегодня, 22 июня, ожидается облачность с прояснениями. В большинстве районов небольшой и умеренный дождь. Ветер северо-западный с переходом на юго-восточный, 6-11 м/с. Температура ночью +6…+11 ºС, по северным и западным районам при прояснениях 0…+5 ºС, днем +15…+20… ºС, по северу +10…+15 ºС.

В Ханты-Мансийске облачность с прояснениями. Ночью умеренный, днем небольшой дождь. Ветер северо-западный, днем меняющийся на юго-восточный, 6-11 м/с. Температура ночью +6..+8 ºС, днем +16…+18 ºС.

ИСТОЧНИК KP.RU