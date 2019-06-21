2019-06-21T16:06:57+03:00
Общество

В Ханты-Мансийске демонтировали опасные рекламные щиты

Собственников пока не нашли
Анна Полякова
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В Ханты-Мансийске демонтировали опасный рекламный щит Фото: admhmansy.ruВ Ханты-Мансийске демонтировали опасный рекламный щит Фото: admhmansy.ru
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В Ханты-Мансийске произведен демонтаж незаконно установленных рекламных конструкций, которые «выросли» в прошлые выходные в центре города, сообщили в администрации югорской столицы.

Так, например, неизвестные в ночь с пятницы на субботу самовольно смонтировали их в районе улицы Мира, 41 и Мира, 44 «А», не получив разрешение департамента градостроительства и архитектуры администрации города.

Неожиданно появившиеся билборды несли угрозу для жизни и здоровья жителей города, поскольку имели значительные нарушения норм безопасности. Огромные металлические конструкции могли в любой момент опрокинуться на прохожих или на проезжую часть.

Собственников пока не нашли. Один билборд на этой неделе уже демонтировали по предписанию Департамента градостроительства и архитектуры города. Ликвидация второго запланирована на 24 июня.

- Если удастся установить владельца, то ему заплатить штраф и компенсировать затраты, понесенные на демонтаж, – пояснил начальник отдела рекламы Управления капитального строительства города Ханты-Мансийска Алексей Плотников.

Для индивидуальных предпринимателей он составляет от 5000 до 50000 рублей, а для юридических лиц – от 500000 до 1000000 рублей. Всего с начала года в столице Югры демонтировано около 30 незаконно установленных рекламных конструкций.

ИСТОЧНИК KP.RU

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