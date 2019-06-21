В Нижневартовском районе задержали троих браконьеров за вылов осетра

СЕГОДНЯ 15:17 2019-06-21T15:20:38+03:00

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В Нижневартовском полицейские выявили троих браконьеров, занимавшихся незаконной добычей особо ценных пород рыбы.

Одного из них задержали на 22-м километре автодороги «Нижневартовск – Радужный». Полицейские остановили автомобиль под управлением 55-летнего вартовчанина. В машине обнаружили восемь особей рыбы осетровых пород. Подозреваемый пояснил, что занимался выловом рыбы при помощи спиннинга на реке Вах. Специального разрешения у него не было.

Кроме того, полицейские задержали еще двоих подозреваемых в незаконной рыбалке. У 60-летнего вартовчанина изъяли 14 особей осетра, стерляди, налима, а у 67-летнего мужчины – 2 осетра и 2 стерляди.

Результат ихтиологической экспертизы показал, что перевозимая гражданами рыба относится к крснокнижным водным биологическим ресурсам, охраняемым международными договорами Российской Федерации. Причиненный ущерб составил более 606 тысяч рублей.

По всем фактам возбуждены уголовные дела. С нарушителей взяли подписки о невыезде и надлежащем поведении. Проводится расследование, сообщает УМВД России по ХМАО – Югре.

ИСТОЧНИК KP.RU