Три югорских выпускника сдали ЕГЭ по двум предметам на 100 баллов

СЕГОДНЯ 14:50 2019-06-21T14:51:50+03:00

Государственная итоговая аттестация 2019 года в Югре стала самой «урожайной» на 100-балльников

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В Ханты-Мансийском автономном округе три выпускника по итогам ЕГЭ получили 100-балльные результаты по двум предметам.

Их имена назвала начальник отдела адаптированных образовательных программ и итоговой аттестации департамента образования и молодежной политики Югры Олеся Васяева.

Максимальные баллы по физике и русскому языку получили выпускники Югорского физико-математического лицея-интерната Ханты-Мансийска Аминат Исмаилова и Рамазан Максютов из гимназии № 2 Сургута, а выпускница многопрофильной школы №5 из Нефтеюганска Александра Потапова показала лучшие результаты по русскому языку и химии.

Всего же по предварительным итогам основного периода ЕГЭ обладателями 100 баллов стали 50 выпускников. Как заметили в профильном департаменте, Государственная итоговая аттестация 2019 года в Югре стала самой «урожайной» на 100-балльников. Такого количества успешных результатов на ЕГЭ не отмечалось в прежние годы.

Как выяснилось, лучше всего югорские школьники знают «литературу», «химию» и «русский язык».

Нужно отметить, что в скором времени будут объявлены результаты ЕГЭ по иностранному языку, обществознанию, биологии и информатике.

ИСТОЧНИК KP.RU