2019-06-21T14:41:26+03:00
Общество

В День памяти и скорби югорчане зажгут свечи и проведут митинги у мемориалов воинам

Для жителей региона в этот день будет организовано около 200 памятных мероприятий
Анна Полякова
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В День памяти и скорби югорчане зажгут свечи и проведут митинги у мемориалов воинам Фото: admmegion.ruВ День памяти и скорби югорчане зажгут свечи и проведут митинги у мемориалов воинам Фото: admmegion.ru
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В День памяти и скорби в Югре пройдет около 200 мероприятий. Самые массовые из них пройдут в Сургуте, Нижневартовске, Ханты-Мансийске, а также Кондинском, Березовском и Нефтеюганском районах.

Ровно 78 лет назад 22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война. Во всех муниципалитетах югорчане смогут присоединиться к традиционной Всероссийской акции «Свеча памяти», возложить цветы и венки к памятникам героям и встретиться с ветеранами.

В Сургуте и Мегионе можно будет присоединиться к всероссийской военно-патриотической акции «Горсть Памяти». В полдень жители и гости этих городов соберутся на местах воинских захоронений, чтобы в торжественной обстановке набрать землю с братских могил в специальные солдатские кисеты.

Помимо этого, в Сургуте можно будет увидеть реконструкцию боевых действий. Она начнется в 14.00 на Югорском тракте в пойме реки Обь.

В Нижневартовске и Когалыме торжественный митинг начнется в 11.00 в Парке Победы, а в Ханты-Мансийске церемония возложения цветов к Вечному огню мемориала Славы состоится в 12.00.

В Нягани помимо традиционных акций и митингов пройдет пешеходная экскурсия на мемориал «Вечная слава героям Отечества», а в поселениях Кондинского района - уроки памяти «Так началась война».

Жители округа также могут присоединиться к всероссийской акции «Красная гвоздика». Денежные средства от реализации значков с изображением красной гвоздики поступят в благотворительный Фонд «Память поколений» на оказание помощи ветеранам боевых действий.

Война унесла более 27 миллионов жизней советских граждан, 9587 из них - югорчане. Всего Югра отправила на защиту Родины свыше 17 тысяч мужчин и женщин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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