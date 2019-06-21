2019-06-21T13:43:14+03:00
Общество

Жители Югры примут участие в акции «Красная гвоздика»

Северяне соберут деньги на оказание помощи ветеранам боевых действий
Анна Полякова
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Жители Югры примут участие в акции «Красная гвоздика» Фото: admhmansy.ruЖители Югры примут участие в акции «Красная гвоздика» Фото: admhmansy.ru
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В Югре, как и во всей России проходит акция «Красная гвоздика». Она призвана помочь ветеранам боевых действий. Ее организатором выступает благотворительный фонд «Память поколений».

На протяжении всего периода проведения акции каждый россиянин имеет возможность приобрести символ фонда – значок с изображением красной гвоздики. Денежные средства от реализации значков поступают в Фонд на оказание помощи ветеранам боевых действий.

22 июня, в День памяти и скорби, все хантымансийцы могут почтить память советских солдат, сражавшихся за Родину, приняв участие в церемонии возложения цветов к Вечному огню мемориала Славы, увековечившего подвиги наших земляков. Церемония пройдет в Парке Победы, начало в 12.00 часов.

Добавим, что акция проводится в России с 2015 года. Отчёт о собранных средствах можно увидеть на сайте фонда «Память поколений», либо на главном портале акции – гвоздика.рф

ИСТОЧНИК KP.RU

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