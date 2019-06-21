В Югре увеличивают количество площадок для выгула собак

СЕГОДНЯ 13:23 2019-06-21T13:24:12+03:00

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В Югре обсудили условия содержания домашних животных. В целом по округу наблюдается положительная динамика. Во многих городах, несмотря на плотную застройку, увеличивается количество официальных мест для выгула собак, наличие спецплощадок требуется при возведении новых жилищных комплексов.

Так в Мегионе, Югорске и Сургуте функционирует по 2 площадки. Все они оборудованы урнами, тренажерами для дрессировки и освещением. В Когалыме таких территорий – 3, в Нижневартовске – 12.

В столице округа действует одна площадка для выгула собак. В планах на 2020 год оборудовать еще одну. Уже закупили и установили 10 дог-боксов. Кроме того, направлена информация во все управляющие компании с рекомендациями по оборудованию специальными урнами придомовых территорий, сообщили в администрации города.

Администрации муниципалитетов Югры идут на встречу зоозащитным организациям. Только в Сургуте общественникам под строительство временного прибежища выделена территория чуть менее 1 гектара. В окружном центре действует временный пункт передержки, который вполне справляется со своими обязанностями. За год более 150 собак нашли новых хозяев.

Владельцам собак решили почаще напоминать о необходимости соблюдения закона. В случае выгула питомцев вне указанных площадок владельцы обязаны убирать экскременты за своими животными. За выгул собак без намордника предусмотрен административный штраф до 2000 рублей.

Также все собаки и кошки подлежат обязательной регистрации в государственной ветеринарной службе путем присвоения идентификационного номера в виде электронного чипа и перерегистрации в случае смены владельца, а также вакцинации против бешенства.

ИСТОЧНИК KP.RU