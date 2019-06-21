Пьяный автомобилист катался по Нижневартовску, пока не остановили сотрудники ДПС

СЕГОДНЯ 12:56 2019-06-21T12:59:40+03:00

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В Нижневартовске судят местного любителя пьяной езды. Мужчина в апреле 2018 года был привлечен к административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения. Однако наказание он до конца не прочувствовал и должных выводов для себя не сделал.

Не имея права управления автомобилем, в феврале 2019 года он вновь в нетрезвом состоянии сел за руль автомобиля. Управлял машиной, пока его не задержали сотрудники ДПС.

Теперь водителю грозит уже уголовное наказание вплоть до лишения свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, сообщили в прокуратуре ХМАО.

ИСТОЧНИК KP.RU