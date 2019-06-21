2019-06-21T11:08:56+03:00
Общество

В Когадыме дайверы провели субботник под водой

Несмотря на то, что купаться в водоеме запрещено, пляж чистят ежегодно
Анна Полякова
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В Когалыме дайверы провели субботник под водой Фото: admkogalym.ruВ Когалыме дайверы провели субботник под водой Фото: admkogalym.ru
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В Когадыме аквасубботник провели дайверы океанариума «Акватика». Они очистили береговую линию городского пляжа от мусора. По словам одного из участников акции Всеволода Лагуновича, в воде у берега в основном стекло, пластик и металлический хлам.

Аквалангисты метр за метром исследовали поверхность дна и собирали мусор. Среди находок, поднятых со дня, наиболее запомнившимися стали мусорный контейнер для сбора пластика и автомобильный регистрационный знак.

Как рассказали в городском управлении ЖКХ, несмотря на то, что купаться в водоеме запрещено, работы по очистке пляжа и береговой линии проводятся ежегодно. Дайверы перед началом летнего сезона, по просьбе коммунальщиков, обследуют дно водоема.

Важно отметить, что второй год подряд свою лепту в это полезное дело вносят наиболее опытные ныряльщики из числа параспортсменов Когалымской федерации инвалидного спорта, участвующие в реализации проекта «Глубины дарят надежды». Для них такие погружения - это дополнительная практика, сообщили в администрации Когадыма.

ИСТОЧНИК KP.RU

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