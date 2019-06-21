СЕГОДНЯ 10:26 2019-06-21T10:27:11+03:00

Мнимый сотрудник банка украл у пенсионера из Ханты-Мансийска 40 тысяч рублей Фото: Ольга Крыльцова

Аферист под предлогом сверки и уточнения данных попросил северянина сообщить реквизиты своей банковской карты

Изменить размер текста: A A

Житель югорской столицы лишился 40 тысяч рублей, поверив убедительному мошеннику. 62-летний мужчина, осознав обман, обратился в полиции. Он рассказал, что ему позвонил незнакомец и представился сотрудником службы безопасности банка. Аферист под предлогом сверки и уточнения данных попросил пенсионера сообщить реквизиты своей банковской карты. В результате мужчина лишился денег.

Возбуждено уголовное дело. Полицейские проводят проверку, устанавливают личность причастных к совершению данного преступления.

Стражи порядка просят граждан не вступать в диалог с представителями кредитных организаций, сообщает МОМВД России «Ханты-Мансийский».

Действующие сотрудники банков никогда не запрашивают номера банковских карт и коды доступа к счетам. Для проверки информации нужно обращаться в отделение банка по номеру телефона службы поддержки держателей банковских карт, указанному на обратной стороне вашей карты.

ИСТОЧНИК KP.RU