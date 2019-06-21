Мнимый сотрудник банка украл у пенсионера из Ханты-Мансийска 40 тысяч рублей
Житель югорской столицы лишился 40 тысяч рублей, поверив убедительному мошеннику. 62-летний мужчина, осознав обман, обратился в полиции. Он рассказал, что ему позвонил незнакомец и представился сотрудником службы безопасности банка. Аферист под предлогом сверки и уточнения данных попросил пенсионера сообщить реквизиты своей банковской карты. В результате мужчина лишился денег.
Возбуждено уголовное дело. Полицейские проводят проверку, устанавливают личность причастных к совершению данного преступления.
Стражи порядка просят граждан не вступать в диалог с представителями кредитных организаций, сообщает МОМВД России «Ханты-Мансийский».
Действующие сотрудники банков никогда не запрашивают номера банковских карт и коды доступа к счетам. Для проверки информации нужно обращаться в отделение банка по номеру телефона службы поддержки держателей банковских карт, указанному на обратной стороне вашей карты.
ИСТОЧНИК KP.RU