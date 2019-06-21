2019-06-21T09:34:56+03:00
Происшествия

В Ханты-Мансийске судят наркодельца, который пытался повлиять на знакомых

Он расфасовал «синтетику» и через «закладки» реализовывал горожанам
Анна Полякова
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Наркодельца их Ханты-Мансийска будут судить за «закладки». Его обвиняют по нескольким статьям, среди которых покушение на сбыт наркотиков группой лиц по предварительному сговору и склонение к потреблению наркотических средств.

По версии следствия, 21-летний местный житель пытался заработать на незаконном сбыте наркотиков на территории Ханты-Мансийска. Молодой человек приобрел запрещенные средства. «Синтетику» он расфасовал и через «закладки» реализовывал жителям города.

Кроме того, как сообщили в прокуратуре ХМАО, парень склонял к употреблению наркотических средств лиц из числа своих знакомых.

В результате проведенных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий наркотики были изъяты. Обвиняемого взяли под стражу. Дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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