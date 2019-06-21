В Нижневартовске часть улиц закрывают для транспорта

СЕГОДНЯ 09:00 2019-06-21T09:08:20+03:00

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В Нижневартовске продолжается ремонтная кампания и подготовка города к зиме. В связи с этим на некоторых участках дорог вводятся ограничения для движения автотранспорта.

Новые условия движения будут действовать с 21 по 25 июня по улице Маршала Жукова. От улицы Северной до поворота на АЗС «Лукойл» проехать будет невозможно. На данном участке будет проводиться капитальный ремонт тепловых сетей.

Закрытой для движения автотранспорта окажется и улица Пермская в створе улиц Мира и Спортивной. С 23 июня здесь начнут обновлять дорожное полотно. Завершить работы планируют 28 июня.

Как уточнили в администрации города, при неблагоприятных погодных условиях сроки могут быть перенесены.

Водителям советуют учитывать такие обстоятельства и заранее продумывать маршрут своего движения. Кроме того, рекомендуется не выезжать на свежеуложенный асфальт, дать ему «отлежаться» для более эффективной его эксплуатации.

ИСТОЧНИК KP.RU